CHP'nin erken seçim ve ön seçim gündemi devam ediyor.
Bu gündem içinde parti içi muhalefetini her gün daha da ileri taşıyan ABB Başkanı Mansur Yavaş, son açıklamasında kendi siyasi yol haritası olduğunu ve kimsenin yedeği olmayacağını söyledi.
Ön seçime katılmama kararıyla da çok konuşulan Yavaş'ı son açıklamalarından sonra bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğu tarafından ziyaret edildi.
Ankara'da ön seçim öncesi temayül yoklaması toplantısı için Ankara'ya gelen İmamoğlu, Yavaş'ı makamında ziyaret etti.
MÜDÜRÜ VE VEKİLİ KARŞILADI
İmamoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde Yavaş tarafından karşılanmaması dikkat çekti.
Makam odasında bekleyen Yavaş, İmamoğlu'nu karşılamaya ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ve ABB Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzunoğlu'nu gönderdi.
ELLERİ ARKADA BAĞLI İMAMOĞLU'NUN İNİŞİNİ BEKLEDİ
Karşılama sırasında Uzunoğlu'nun elleri arkada bağlanmış şekilde İmamoğlu'nun araçtan inmesini beklediği anlar dikkat çekti.
MANSUR YAVAŞ TOPLANTIYA KATILMAYACAK
Yavaş, son açıklamasında İmamoğlu'nun temayül yoklaması toplantısına da katılmayacağını duyurmuş, bu karar CHP'de moralleri bozmuştu.
Yavaş, şu ifadeleri kullanmıştı:
Ben kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem.
Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım.
Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim.
Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.
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