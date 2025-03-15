Haber Merkezi

CHP'nin erken seçim ve ön seçim gündemi devam ediyor.

Bu gündem içinde parti içi muhalefetini her gün daha da ileri taşıyan ABB Başkanı Mansur Yavaş, son açıklamasında kendi siyasi yol haritası olduğunu ve kimsenin yedeği olmayacağını söyledi.

Ön seçime katılmama kararıyla da çok konuşulan Yavaş'ı son açıklamalarından sonra bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğu tarafından ziyaret edildi.

Ankara'da ön seçim öncesi temayül yoklaması toplantısı için Ankara'ya gelen İmamoğlu, Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

MÜDÜRÜ VE VEKİLİ KARŞILADI

İmamoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde Yavaş tarafından karşılanmaması dikkat çekti.

Makam odasında bekleyen Yavaş, İmamoğlu'nu karşılamaya ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu ve ABB Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzunoğlu'nu gönderdi.

ELLERİ ARKADA BAĞLI İMAMOĞLU'NUN İNİŞİNİ BEKLEDİ

Karşılama sırasında Uzunoğlu'nun elleri arkada bağlanmış şekilde İmamoğlu'nun araçtan inmesini beklediği anlar dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Yavaş, son açıklamasında İmamoğlu'nun temayül yoklaması toplantısına da katılmayacağını duyurmuş, bu karar CHP'de moralleri bozmuştu.

Yavaş, şu ifadeleri kullanmıştı: