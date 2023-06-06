Forbes'tan Hakan Fidan analizi: Türk dış politikasında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor Amerikan Forbes dergisinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında yayınladığı analizde, "Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na yükselişi daha önceki zorluklara rağmen Türk dış politikasında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor" ifadesi kullanıldı.

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Türkiye'nin kaderini belirleyen tarihi seçim geride kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin törenini gerçekleştirmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı'nda da görev değişimi yaşandı.

Milletvekili seçilen Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine Dışişleri Bakanlığı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan atandı.

Forbes'tan Hakan Fidan analizi

Forbes dergisi Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında dikkat çeken bir analizz yayınladı.

ABD'li dergi, "Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verdi:

Bu değişim sadece bürokratik bir değişiklik değil, ABD'den Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Ortadoğu'nun labirent siyasetine kadar her dış paydaşa açık bir çağrıdır. İstihbarat portföyü onu ülkenin siyasi manzarasında önemli bir figür olarak şekillendirerek uluslararası ilişkilere katılımını yıllarca dikte etti.

"Türk dış politikasında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor"

"Bu sohbetlerde Türkiye'nin küresel hamlelerine yön veren görünmeyen el MİT'in önemi her zaman vurgulandı" diyen Forbes, analizde şu ifadeleri kullandı:

Herkes Fidan'ın zekasını ve stratejik becerisini tanıyor. Geniş uluslararası bağlantıları ile Fidan, küresel siyasetin karmaşık dünyasında Türkiye'nin stratejik navigasyonunun birincil tasarımcısı olarak öne çıktı. Bu nedenle son ilerlemesi şaşırtıcı değil, onunla etkileşime girenler tarafından kabul edilen yeteneklerinin bir doğrulaması.

Hakan Fidan'ın MİT Başkanı olarak yaptığı etkiyi de mercek altına alan Forbes, "Askeri diplomasi dünyasında Türkiye genellikle insansız hava aracı (İHA) teknolojisinin merceğinden tanındı. Ancak bu başarının kalbi aklın ritmiyle atar. Bu askeri gücü besleyen Fidan gibilerin özenle toplayıp stratejik olarak konuşlandırdığı istihbarattır" dedi.

"MİT'in sağladığı zengin istihbarat damarı olmasaydı askeri girişimlerinin etkinliği büyük ölçüde azalırdı" diyen dergide, "Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na yükselişi daha önceki zorluklara rağmen Türk dış politikasında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor" ifadesine yer verildi.

Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fidan arasındaki sinerjinin Türkiye'de diplomatik, siyasi ve askeri alanları kapsayan etkileyici bir dış politika uzmanlığı portföyü sunduğunun altı çizildi.