Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO toplantısında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Letonya’nın başkenti Riga’da NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı. Toplantıya üye ülkelerin yüksek rütbeli askeri yetkilileri iştirak etti.

NATO ASKERİ KOMİTE TOPLANTISI'NA KATILIM

Bayraktaroğlu, toplantı kapsamında üye ülkelerle savunma ve güvenlik iş birliği konularını ele aldı.

NATO ÜYESİ ÜLKELERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Riga temasları çerçevesinde Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier ve Almanya, ABD, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, NATO içi koordinasyon, bölgesel güvenlik meseleleri ve ortak savunma stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.