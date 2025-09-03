Gürsel Tekin: Bugün itibarıyla görevdeyiz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin’in atanmasına karar vermesinin ardından CHP yetkilileri, Tekin’in parti binasına sokulmayacağını açıkladı.

Tekin ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Ben ve arkadaşlarım bugün itibarıyla göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı dönemimde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz.” dedi.

TEKİN'DEN PARTİ İÇİ TARTIŞMALARA YANIT

CHP’nin bazı yöneticilerinin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin Tekin, tahrik edilmek istendiğini öne sürerek şunları söyledi:

Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor.

"42 YILDIR CHP'DEYİM, GÖREVİMİZ ATEŞİ SÖNDÜRMEK"

Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP’li olmayan kişiler üzerinde de kayyum atayabileceğine dikkat çeken Tekin, “Ben 42 yıldır CHP’deyim, her kademesinde görev yaptım. Bizden niçin rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Görev süremizde CHP’nin tüzüğü ve hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Derdimiz partimize düşen ateşi söndürmek.” ifadelerini kullandı.

Tekin ayrıca, görevleri sonlandırılan partili arkadaşlarının haklarını ve hukuklarını sonuna kadar koruyacaklarını söyledi.

CHP'DEKİ YETKİ TARTIŞMASI: "GÖREV GASBIDIR"

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, mahkemenin kararının yetki aşımına girdiğini belirterek şunları söyledi:

Asliye Hukuk Mahkemeleri yalnızca Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlenmemiş konularda yetkilidir. Siyasi partilerin kongrelerindeki seçimler, Siyasi Partiler Kanunu 21. maddesine göre hakim gözetim ve denetiminde yapılır. İlçe seçim kurulunun verdiği mazbata yalnızca Anayasa’nın 79. maddesine göre YSK tarafından iptal edilebilir. Mahkemenin kararı doğrudan bu yasalara aykırıdır ve görev gasbıdır.

Yakupoğlu, YSK kararlarının bağlayıcı olduğunu ve Anayasa Mahkemesi veya AİHM dahi bu kararları denetleyemeyeceğini vurguladı.