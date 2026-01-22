Gürsel Tekin’den disipline sevk edilen Yazıhan Belediye Başkanı’na destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’i makamında ziyaret eden Gürsel Tekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Göçer hakkında başlatılan disiplin sürecinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye’nin CHP’ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde böyle bir yaklaşım sergilendiğini ifade eden Tekin, parti içindeki bazı uygulamaların kendilerini şaşırttığını dile getirdi.

"KİRLİ MEDYA VE İFTİRALARLA HEDEF ALINIYORUZ"

42 yıllık CHP üyesi olduğunu vurgulayan Tekin, parti içindeki bazı grupların kirli medya ve sosyal medya trolleri aracılığıyla iftira kampanyaları yürüttüğünü savundu. Tekin, “Bizi itirafçılara, iftiracılara ve çetelere hedef gösterdiler. Hiçbir çetenin kudreti bize yetmez. Ömrümüz çetelerle mücadeleyle geçti. Kimse bizi korkutamaz” ifadelerini kullandı.

"TÜZÜK ÇOK AÇIK: YÜZ KIZARTICI SUÇ VE YOLSUZLUK"

Siyasi partilerde en bağlayıcı metnin tüzük olduğunu vurgulayan Tekin, CHP tüzüğünün hangi hallerde ihraç öngördüğünü hatırlattı. Tekin, “Tüzük ne diyor? Yüz kızartıcı suç işlerseniz, yolsuzluğa bulaşırsanız. İsmini zikrettiğim, bu tür iddialarla anılan insanlar partide kalırken, bu arkadaşlarımız ihraç ediliyorsa bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum” dedi.

Hiçbir disiplin kararını hukuken geçerli görmediğini belirten Tekin, benzer gerekçelerle eleştiri yapan partililerin daha önce de hedef alındığını ifade etti.

"BAŞKAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in Türkiye genelinde tanındığını ve sevildiğini söyleyen Tekin, birçok ilden destek mesajları aldıklarını belirterek, “Başkanımız yalnız değildir. CHP, kendi temiz ve onurlu mazisine yeniden kavuşacaktır” diye konuştu.

GÖÇER: "YAZIHAN HALKININ İRADESİNİN ÜZERİNİ TANIMIYORUZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ise Gürsel Tekin ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Yazıhan halkının iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Göçer, “CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, demokrasiyi bu ülkeye getiren partidir. Ancak bugün partiyi araç olarak kullanıp zenginleşen, menfaat sağlayan kişiler olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.