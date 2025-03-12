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Haber Merkezi

CHP hakkında devam eden şaibeli kurultay konusu gündemde.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma sürerken kurultayın iptal edilebileceği söylentileri çıktı.

Bu süreçte Ulusal TV'de bir programa katılan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, konuya ilişkin duyumlarını aktardı.

KILIÇDAROĞLU İDDİASI: KURULTAY İPTAL EDİLEBİLİR

Başka bir eski CHP'li Gürsel Tekin'in yeni parti kuracağı söylentileri üzerinde bilgi aktaran Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmelerinde Tekin'i uyardığını, Kılıçdaroğlu'nun "10-15 gün bekle CHP kurultayı belki iptal edilebilir." dediğini iddia etti.

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN UZAKLAŞTIRILANLAR İFADESİNE KIZDI

Sevigen'in bu açıklamaları, Habertürk'te Sena Alkan'ın sunduğu Para Gündem programında masaya yatırıldı.

Programın CHP'ye yakın yorumcusu Şükrü Küçükşahin, konuyu değerlendirirken 'CHP'den uzaklaştırılanlar' ifadesini kullanınca, devreye Gürsel Tekin girdi.

Telefonla programa bağlanan Tekin, Küçükşahin'i hedef aldı.

"BENİ CHP'DEN UZAKLAŞTIRACAK ADAM"

"Beni CHP'den uzaklaştıracak adam daha doğmadı." diyen Tekin, Küçükşahin'i 'çok çabuk çark değiştiriyorsun' sözleriyle eleştirdi.

Küçükşahin ise söz konusu ifadeleri Tekin için değil Mehmet Sevigen için kullandığını iddia ederek özür talebini geri çevirdi.

Tartışma, Sena Alkan'ın araya girmesiyle yatıştı.

CHP'YE ŞAİBELİ KURULTAY SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı hakkında 'şaibe' iddiası nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı.

Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır.



Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.

Soruşturma kapsamında eski Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş da ifade vermiş, kurultayın iptalini talep etmişti.