Hakan Fidan: Ukrayna'nın egemenliğine saygılıyız

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen çevrim içi düzenlenen “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına katıldı.

Toplantıda Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini yineleyen Fidan, savaşın sona ermesi için koşulsuz ateşkesin önemine dikkat çekti.

"ATEŞKES VE SONRASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Türkiye’nin bu yöndeki tüm barış girişimlerini desteklediğini belirten Fidan, ateşkesin sağlanması halinde denetim sürecine katkı sunmaya da hazır olduklarını ifade etti.