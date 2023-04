Hamza Dağ: AK Parti seçmeni bir yere gitmedi

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçileceği seçimler öncesi, siyasetçiler de fikirlerini, görüşlerini ve vaatlerini kamuoyuna aktarmaya devam ediyor.



tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:



(Memleket Partisi’nin oylarının tamamı Millet İttifakı’ndan geliyor, sizin seçmen hala duruyor mu aynı yerde?)

Karşı tarafın bir ortak liste çalışması var. Onun illere yansımasını takip etmek lazım. Bizim şöyle bir avantajımız var. Biz AK Parti olarak Türkiye’nin her yerinden oy alan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye’nin her yerinden oy alan bir siyasi parti olarak bizim almış olduğumuz oy oranının üstünde mecliste temsiliyetimiz oluşuyor. Bu yıllardır böyle.

(Cumhur İttifakı neden ortak liste yapmadı?)

-(Milletvekili listesinde yer almayan bakan var mı?) Listede yer almayan bakan var.

Biz diğer siyasi partilerle görüşme yapmadan önce her birinde Cumhurbaşkanımız Devlet Beyi evinde ziyaret etti, bilgilendirdi. Külliyedeki görüşmelerde hepsi görüşüldü. Dolaylı iletişim dahi kurulmadan önce her seferinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat her ikisi bu ittifakta genişleme süreçleri ortaya çıkmaya başlamadan önce her seferinde görüştüler konuştular.