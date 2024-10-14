Hamza Dağ: Latif Aydemir disipline sevk edildi

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AK Parti İzmir Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetleri hakkında yaptığı açıklamalar tepkilere neden olmuştu.

Aydemir, "Bir kısmı bayanlar olmak üzere, erkeklerin çoğunda öldürenler kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullanmıştı.

LATİF AYDEMİR DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Latif Aydemir'in sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu, kendisinin disipline sevk edildiğini belirtti.

Hamza Dağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: