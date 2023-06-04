Hulusi Akar: Bakanlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Hulusi Akar, kutlama mesajı paylaştı.

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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Hulusi Akar: Bakanlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinin ülke ve millette hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni kabine üyelerini tebrik eden Akar, "Bizlere Milli Savunma Bakanı olarak ülkemize ve asil milletimize hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.