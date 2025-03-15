İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi'nden Türkiye karşıtı toplantı

AA & Ensonhaber

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı ortak hareket eden ve "şer üçlüsü" olarak tanımlanan İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin dışişleri bakanları, Atina’da bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un katıldığı toplantının ardından ortak bir basın açıklaması yapıldı.

"AVRUPA, TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARINI YAKINDAN İZLEMELİ"

Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ön plandaydı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, üç ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek için birlikte çalışacaklarını vurgularken, bölgesel tehditlerin sürdüğüne dikkat çekti. Suriye’deki son gelişmelere dair sert eleştirilerde bulunan Saar, Avrupa’yı, Suriye’deki azınlıkların durumunu ve Türkiye’nin politikalarını yakından izlemeye çağırdı.

İLGİLİ HABER Türkiye'den ABD ile Rum Kesimi arasındaki savunma anlaşmasına tepki

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SAAR: "3'LÜ FORUMU YENİDEN CANLANDIRIYORUZ"

Saar, görüşme sonrası X adlı sosyal medya platformunda da bir paylaşım yaptı:

Bu zorlu dönemde İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki üçlü forumu yeniden canlandırmak büyük bir önem taşıyor ve biz de bugün Atina’da bunu gerçekleştirdik. Yunan ve Kıbrıslı meslektaşlarım Giorgos Gerapetritis ve Constantinos Kombos’a teşekkür ederim. Stratejik ortaklığımızı düzenli üçlü bakanlar toplantıları, ekonomik ve altyapı projeleri ve yaklaşan liderler zirvesi ile daha da ileriye taşıyacağız. Birlikte daha güvenli ve müreffeh bir bölge inşa edeceğiz.

YERAPETRİTİS: "SURİYE'DEKİ DORUM ÇOK HASSAS"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis de Suriye’deki durumun son derece hassas olduğunu belirterek Atina’nın sivillere yönelik saldırıları kınadığını dile getirdi. Suriye’deki siyasi geçiş sürecini yakından izlediklerini belirten Yerapetritis, bu sürecin tüm etnik ve dini grupları kapsaması gerektiğini ve uluslararası hukuka saygılı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini savundu.

"KIBRIS MESELESİNE KARŞI TEK ÇARE BİRLİKTELİK"

Yerapetritis ayrıca, coğrafyanın jeopolitik denklemde değişmeyen tek unsur olduğunu vurgulayarak, Yunanistan, GKRY ve İsrail’in Doğu Akdeniz’i Orta Doğu’ya bağlayan stratejik bir güç olduğunu ileri sürdü. Üçlü işbirliğinin ticaret, ekonomi ve deniz güvenliği alanlarında derinleştirildiğini belirten Yerapetritis, özellikle enerji alanındaki ortaklıklarına büyük önem verdiklerini söyledi. Yunanistan’ın dış politikadaki önceliklerinden birinin Kıbrıs meselesi olduğuna dikkat çeken Bakan, “Sorunlar ve ayrışmalarla dolu bir dünyada tek çıkış yolu birlikteliktir” ifadelerini kullandı.

KOMBOS, TÜRKİYE'Yİ İMA ETTİ: "REVİZYONİST VE İSTİKRAR BOZUCU"

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da toplantının merkezinde üçlü işbirliğini güçlendirme ve bölgesel gelişmeleri değerlendirme konularının yer aldığını belirtti. Suriye’de barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin gerekliliğine vurgu yapan Kombos, dış müdahalelerin ve üçüncü tarafların etkisinin en aza indirilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye’ye üstü kapalı mesajlar veren Kombos, bölgede “revizyonist” ve “istikrar bozucu” unsurlara karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti:

Güvenlik boşluklarının tek taraflı hamlelerle kullanılmasına izin verilmemelidir. Bölgesel istikrarı bozabilecek revizyonist aktörlere karşı senkronize hareket etme zorunluluğumuz var.

Bu açıklamalar, üç ülkenin Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı politikalarını derinleştirdiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ARTAN ETKİSİNE KARŞI İŞBİRLİĞİ"

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Atina’daki üçlü görüşmeye dair dikkat çekici ayrıntılar paylaştı. Habere göre, İsrail, Kıbrıs ile Yunanistan arasında planlanan sualtı elektrik kablosu projesine tam destek vererek, enerji alanındaki stratejik işbirliğini pekiştirme kararlılığını ortaya koydu. İsrail’in Atina ile farklı sektörlerde işbirliğini güçlendirmek istediğini belirten gazete, üç ülkenin liderler düzeyinde her iki ayda bir toplantı yapmayı hedeflediğini aktardı.

Haberde ayrıca, görüşmelerin sadece enerji ve ekonomiyle sınırlı kalmadığı, daha geniş jeopolitik meselelerin de masaya yatırıldığı vurgulandı. Kathimerini, değerlendirmesini şu ifadelerle tamamladı:

İsrail’in ABD ile olan güçlü stratejik ortaklığı, üçlü ittifakın bölgesel istikrar açısından taşıdığı önemi daha da artırıyor. Üç ülke, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan etkisine dair ortak endişelerini paylaşarak, diplomatik ve güvenlik alanındaki koordinasyonlarını daha da sıkılaştırma konusunda mutabık kaldı. Bir sonraki üst düzey zirvede, bölgesel stratejik adımların daha net bir çerçeveye oturtulması ve enerji işbirliğinin ana gündem maddesi olarak öne çıkması bekleniyor.

MİÇOTAKİS'TEN İSRAİL İLE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Üçlü görüşmelerin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Atina’da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki üçlü ittifakın geleceği ele alınırken, Atina-Tel Aviv ikili ilişkileri de detaylı şekilde değerlendirildi.

Miçotakis, Yunanistan’ın İsrail ile stratejik ortaklığına verdiği önemi vurgulayarak, “Bu işbirliği, Doğu Akdeniz’de daha geniş çaplı bir istikrarı sağlamak adına güçlendirilmesi gereken bir ortaklık. Aynı zamanda, her iki ülkenin de önemli kazanımlar elde edeceği bir ittifak olduğuna inanıyorum.” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise, bölgenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Mevcut gelişmeler, ilişkilerimizin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.