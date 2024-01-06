İstanbul, Murat Kurum ile yeniden hizmet görecek AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurum'a adaylığını tebliğ ettiği öğrenildi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı olacak.

Bu ismin AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olacağı kesinleşti.

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum'a adaylığını tebliğ etti.

Resmen açıkladı

Sosyal medyadan yayınlanan videoda konuşan Murat Kurum, İstanbul için AK Parti'den aday olduğunu resmen duyurdu.

Kurum, "Arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. Burada İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini ve insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte oradan kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Yüksek lisansını kentsel dönüşüm üzerine tamamladı

1976 yılında Ankara'da doğan Murat Kurum, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.

1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 'kentsel dönüşüm' üzerine 2017 yılında tamamladı.

5 sene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptı

2005-2006 yılları arasında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.