İYİ Partili Üçok'tan Ümit Dikbayır açıklaması

Genel seçim hezimeti sonrası CHP'nin ardından İYİ Parti'de de iç kavgalar büyüdü. Öyle ki yerelden TBMM'ye kadar birçok partili istifasını sundu, bazıları da genel başkan Meral Akşener'e yönelik eleştirileri nedeniyle disipline sevk edildi.

Ümit Dikbayır, ihracı istemiyle disipline sevk edildi

Son olarak, Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Konuyla ilgili Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, şunları söyledi:

"Ümit Dikbayır tüzüğe aykırı hareket etti"

Her partinin kendine has kuralları vardır. Tüzüğümüzde de bu işleyiş açıktır. Her kim partinin duruşuna, tüzüğüne ve ilkelerine aykırı davranırsa, genel başkanımızın disiplin süreçlerini başlatma yetkisi var.



Olay bundan ibarettir. Partimizin kendi içinde alınmış bir karardır. Bunu başka yere çekmek doğru değil. Parti içi demokrasisi çok iyi işleyen bir partiyiz.



Herkes doğru veya yanlış diye yorum yapabilir. Ama sonuçta merkez disiplin kurulumuz, hukukçu arkadaşlarımızdan kurulu. Onlar da seçimle geldiler. Konuyla ilgili tüm incelemeleri yaptıktan sonra bir karar vereceklerdir. Dolayısıyla yıllarca hukukla uğraşmış biri olaraki afaki konuşmayı istemem. Sayın Dikbayır hiçbir ceza almadan da çıkabilir. Ona da saygı duyarız. Sayın Dikbayır da kararı doğru bulmuyorsa onunla ilgili de yasal süreçleri işletebilecektir.