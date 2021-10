Kemal Kılıçdaroğlu: Çözüm önerilerini vatandaşa anlatın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin PM toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sürekli erken seçim çağrısı yapan muhalefete karşı 2023'ü adres göstermelerine rağmen, Millet İttifakı'nda seçime hazırlık havası devam ediyor.

Seçmenin nabzını yoklamak adına partililer ile başlatılan kent gezilerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin PM toplantısında açıklamalarda bulundu.

'‘VATANDAŞA ANLATALIM’'

Kılıçdaroğlu, PM üyelerine, “Seçime her an hazırlıklı olmamız lazım. Gittiğiniz her yerde sorunlarla birlikte çözüm önerilerini de vatandaşa anlatın” talimatını verdi.