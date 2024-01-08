Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çin'e övgüler! 'Kalkınma makinesine dönüştü' Çin'in kalkınma modeli hakkında bir yazı yazan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'in dünya ekonomisinde önemli bir yer edindiğini vurgulayarak Türkiye'nin ise başarı sağlayamadığını söyledi.

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Genel seçimlerden beklediği sonucu alamayan muhalefette CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, boş vaktini köşe yazısı yazarak değerlendiriyor..

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in Olaylar ve Görüşler Köşesi'ne Çin'in kalkınma modeli hakkında bir yazı yazdı.

"Çin-Bir kalkınma makinesi" başlıklı yazıda Kılıçdaroğlu, Çin'in sadece Asya-Pasifik’te değil, Afrika’da da önemli bir güç olarak kendisini gösterdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Çin, bir kalkınma makinesine dönüşürken Türkiye ise ekonomide ve teknolojide beklenen gelişmeyi sağlayamadı" ifadelerini kullandı.

Yazısında Çin'e övgüler yağdıran Kılıçdaroğlu, ülkeyi şu ifadelerle tanımlıyor:

Sağlıklı bir planlamayla kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı başaran ülke... Üniversiteleri bilgi üreten ülke... Yetenekli gençlerini dünyanın en önemli üniversitelerine göndererek “yüksek yetenek inşası”nı sağlayan ülke... Bir teknoloji devi olma yolunda hızla ilerleyen ülke... Enerji kaynaklarının yetersizliğine rağmen bir “kalkınma makinesi”ne dönüşen ülke... Evet, kısaca Çin’i böyle tanımlayabiliriz.



Çin, “yüksek yetenek inşası” ile teknolojideki hızlı gelişmeye uyum sağlamış, bilimde-teknolojide dünyanın önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. İzlediği politika, nüfusuyla bir zamanlar dünyanın sayılı tüketim merkezi olarak görülen Çin’i, bugün dünyanın sayılı üretim merkezlerinden birine dönüştürmüştür...

Türkiye ile Çin kıyaslaması: Türkiye ekonomide ve teknolojide beklenen gelişmeyi sağlayamadı

Ayrıca Kılıçdaroğlu, Çin'in tarihinde ilk kez kişi başına düşen milli gelirde Türkiye'yi geçtiğini belirterek şunları söyledi: