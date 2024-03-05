KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İzolasyonlar kalkarsa turist sayımız artar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye uygulanan izolasyonların kalkması durumunda turist sayısında önemli artış olacağını söyledi.

AA & Ensonhaber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik uygulanan bazı uluslararası engellemeler, ülkeye tursit akışını aksatıyor. Kıbrıs Türklerinin yıllardır uğradığı çifte standartların bitirilmesi için diplomatik çabalar devam ediyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Engellemeler kalkarsa, turist sayısı artar"

KKTC'ye uygulanan engellemelerin kaldırılması durumunda KKTC'nin bambaşka bir ülke ve turist sayısında önemli artış olacağını ifade eden Tatar,

Kıbrıs uçar. Şu an turist sayımız 1,5 milyon. Daha çok Türkiye'den gelenler. Önemli olan konaklamayı 7 güne çıkarabildiğimizde ve 5 milyon turist sayısını yakalandığında Kıbrıs bambaşka bir yer olur. Kıbrıs doğası denizi iklimiyle çok güzel bir yer.

dedi.

"Yılın 11 ayı turist çekebiliyoruz"

Tatar, Kıbrıs'ın yılın 11 ayında turist çekebileceğini kaydederek,

Özellikle örneğin Finlandiya'dan Norveç'ten ve diğer soğuk ülkelerden gelecekler için Kıbrıs her dönem denize girilebilecek bir yer.

diye konuştu.

"Kıbrıs Türk halkı halen haksızlığıa uğruyor"

Kıbrıs Türk halkının hala uğradığı haksızlıklar olduğuna dikkati çeken Tatar, şunları söyledi:

Direkt uçuş yok. Direkt uçuşlar olsa turist sayımız iki katına çıkar. Örneğin İngiltere'den GKRY'ye uçuş var ama bize yok. Bizim şansımız İstanbul. İstanbul önemli bir merkez oldu. İstanbul'dan Kıbrıs'a bir saatte varabiliyorsunuz. Japonya'dan Kanada'dan İstanbul'a gelen bir kişi bir saat sonra Kıbrıs'tadır. Zaman içerisinde Kıbrıs'ın marka ve destinasyon olarak tanıtıldığını göreceğiz.

Tatar, Kuzey Kıbrıs'a önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çekerek, KKTC'nin marka değerini artırma çabası içerisinde olduklarını belirtti.

"KKTC'de altyapımızı tamamlamak üzereyiz"

KKTC'nin tarihini, sanatını ve turizmini dünyaya tanıtmak için çabalarının "izolasyon ve kısıtlama" engeline takıldığını kaydeden Tatar,

Böylesi fuarlarda kendimizi zorlayarak Türkiye'nin de sağladığı destekle tanıtma imkanlarıyla tüm dünyaya turizmimizi bir marka değeri olarak ortaya çıktığını gösterebiliyoruz. KKTC'de altyapımızı tamamlamak üzereyiz. Berlin'de dünyanın en önemli fuarında yer alabilmemiz ve ülkemizi tanıtabilmek önemli.

şeklinde konuştu.

"KKTC'de emlak alımında ciddi kurallar var"

Fiyatların cazip olması nedeniyle emlak konusunda yatırım yapıldığını hatırlatan Tatar, ancak bazı düzenlemeler yaparak emlak konusundaki istismarları önleyeceklerini dile getirdi.

KKTC'de emlak alımı konusunda ciddi kurallar olduğuna dikkati çeken Tatar, şunları söyledi: