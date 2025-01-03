Kürşad Zorlu'nun istifasının ardından İyi Parti'de kaos

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2023 genel seçimlerinden bu yana muhalefetteki istifalar son bulmadı.

Özellikle İyi Parti, bu süreçte en büyük kaybı veren parti oldu.

Meral Akşener'in de genel başkanlığı bıraktığı partide son olarak Akşener'in en yakınındaki isimlerden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu istifasını verdi.

Partinin sözcülüğünü de yapan, kulislerde AK Parti'ye katılacağı konuşulan Zorlu'nun istifası büyük yankı uyandırdı.

Kurultay sürecinde Meral Akşener'in desteklediği Müsavat Dervişoğlu'na karşı aday olan Mehmet Tolga Akalın, bu istifadan sonra sert bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

"PARTİYİ BİR ÇAKMA SARIŞININ ÇİFTLİĞİ SANIYORLAR"

Meral Akşener'i hedef alan Akalın, 'çakma sarışın' ifadeleriyle Akşener destekçilerinin tepkisini çekti.

Akalın, "Görünen o ki AK Parti ve CHP bazı milletvekili transferleri ve teklifleri ile İyi Parti'nin mirasını bölüşme gayretindeler. Ancak yanılıyorlar. Çok yakında “alayı” İyi Parti'nin tekrar büyük yürüyüşüne yakinen şahit olacaklar.

Onlar İyi Parti'yi kuran ruhu bilmiyorlar. Onlar İyi Parti'nin üç-beş milletvekilinden ibaret olmadığını bilmiyorlar. Onlar İyi Parti'yi hala bir çakma sarışının çiftliği zannediyorlar." ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu sözleri, parti içindeki Akşener destekçilerini kızdırdı. Akalın'ı hedef alan açıklamalar peş peşe geldi.

15 VEKİL İSTİFA ETTİ

Öte yandan Zorlu'nun istifasıyla birlikte Meclis’teki dağılım da değişmiş oldu.

Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu.

Bu istifayla birlikte İyi Parti’nin milletvekili sayısı 29’a geriledi.