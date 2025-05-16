Medinsky: Ukrayna ile müzakereleri devam ettirmeye hazırız

İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinsky, İstanbul’daki Rusya Konsolosluğu’nda yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yürütülecek yeni müzakere sürecine dair önemli mesajlar verdi. Medinsky, 2022 yılında Ukrayna tarafının sonlandırdığı barış görüşmelerinin devamı niteliğindeki bu temasların, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve kalıcı bir barış ortamı oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

"YAPICI VE ÇÖZÜM ODAKLIYIZ"

Barış süreci kapsamında İstanbul’da yeniden bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetleri öncesi konuşan Medinsky, Rus tarafının yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti. Rus heyetinin tüm yetkilere sahip olduğunu ve görüşmeler öncesi Putin’le detaylı bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Medinsky, "İstanbul’daki bu süreç, geçmişte yarım kalan diyaloğun yeniden canlandırılması için bir fırsat. Amacımız sadece çatışmaları durdurmak değil, uzun vadede istikrarı sağlayacak temelleri atmak." ifadelerini kullandı.