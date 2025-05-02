MHP eski Milletvekili Mehmet Ekici vefat etti

DHA

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 20. Dönem Yozgat ve 23. Dönem Ankara milletvekilliğini yapmış olan Mehmet Ekici(70), geçirdiği sağlık sorunlarının ardından bu sabah Ankara’da hayata veda etti.

SİNAN OĞAN'DAN AÇIKLAMA

Ekici’nin vefat haberini, kamuoyuyla eski Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Oğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: