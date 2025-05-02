MHP eski Milletvekili Mehmet Ekici vefat etti

DHA
Milliyetçi Hareket Partisi'nin 20. Dönem Yozgat ve 23. Dönem Ankara milletvekilliğini yapmış olan Mehmet Ekici(70), geçirdiği sağlık sorunlarının ardından bu sabah Ankara’da hayata veda etti.
SİNAN OĞAN'DAN AÇIKLAMA
Ekici’nin vefat haberini, kamuoyuyla eski Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden paylaştı.
Oğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kayınpederim Mehmet Ekici Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızı, bugün ikindi namazına müteakip Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İncek Mezarlığı'nda ebediyete uğurlayacağız. Taziyeleri bu akşam definden sonra ve yarın gün boyu Ankara Grand Mercure Otel’de kabul edeceğiz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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