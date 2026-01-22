MHP’li Yalçın: Terörsüz Türkiye geri adım değil; son ve açık bir çağrıdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı. Yalçın, bu eylemin “Terörsüz Türkiye” sürecini sekteye uğratmayı amaçlayan çok yönlü bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Yalçın, ABD’nin bölgedeki politik değişimi sonrası YPG/SDG ve PKK uzantılarının yeni arayışlara girdiğini savunarak, “Bu köhne yöntemler daha önce de denenmiş, milletimizin kararlı duruşu karşısında sonuçsuz kalmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

"İÇ BARIŞI SABOTE EDEN HERKES HAİNLİK İÇİNDEDİR"

“Terörsüz Türkiye” hedefinin iç barışın anahtarı olduğunu kaydeden Yalçın, bu yönde atılan adımları engellemeye çalışanların Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yeni küresel tehdit düzenine hizmet ettiğini söyledi.

Yalçın, “Bu süreçte ayak sürüyen, ikircikli davranan ya da sabote eden herkes, yeni sömürü düzeninin taşeronudur. MHP’nin durduğu yer dün olduğu gibi bugün de nettir” ifadelerini kullandı.

"MHP, BASKILARA RAĞMEN ÇİZGİSİNİ KORUYACAKTIR"

Açıklamasında MHP’nin kararlı tutumuna vurgu yapan Yalçın, partinin gerekirse yalnız kalsa bile bu çizgiden sapmayacağını belirtti. “Terörsüz Türkiye” hedefinin artık bir devlet politikası haline geldiğini ifade eden Yalçın, bu sürecin herhangi bir siyasi partinin tutumuna bağlı olmadığını söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, SON DAVET KAPISIDIR"

Yalçın, “Terörsüz Türkiye” yaklaşımının teröre ödün anlamına gelmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu hedef, yola gelmek istemeyenlere tanınmış son şanstır. Aynı çatı altında buluşmak istemeyenlere uzatılmış son davet elidir. MHP ve Cumhur İttifakı bu hedeften geri dönmeyecek; Terörsüz Türkiye mutlaka hayata geçirilecektir.

"KÜRTLER TERÖRDEN BIKMIŞTIR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarına da değinen Yalçın, Kürt vatandaşların terörle özdeşleştirilmesini reddetti. Bölge ülkelerinde yaşayan Kürtlerin büyük çoğunluğunun terörden zarar gördüğünü ve bu yapıların destekçisi olmadığını vurguladı.

“Türkiye’de hiçbir etnik kimlik dışlanmamıştır” diyen Yalçın, Kürt vatandaşların tüm siyasi partilerde yer aldığını, ayrımcılık iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"ETNİK SİYASET TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR"

Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasının anayasal düzenle bağdaşmadığını kaydeden Yalçın, bu tür yaklaşımların bölücülük anlamına geldiğini söyledi. Türkiye’nin bu tür istismarlardan geçmişte ağır bedeller ödediğini hatırlattı.

"PROVOKASYONLARA RAĞMEN SÜREK İLERLEYECEK"

Açıklamasının sonunda Yalçın, tüm provokasyonlara ve siyasi manevralara rağmen “Terörsüz Türkiye” hedefinin yoluna devam edeceğini belirterek, sağduyunun ve millet iradesinin galip geleceğini vurguladı.