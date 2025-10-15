Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika'da

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in oturumlara katılmak üzere NATO Karargahına geldiğini duyurdu.

Bakan Güler’i, NATO Karargahında NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk ve NATO’da görevli askeri personelin karşıladığı belirtildi.

NATO VE TÜRK TEMSİLCİLİKLERİNE ZİYARET

Bakanlığın paylaşımına göre; Yaşar Güler, NATO Karargahına gerçekleştirdiği ziyaretin ilk aşamasında NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bakan Güler, burada Büyükelçi Basat Öztürk ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan’dan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.