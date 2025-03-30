Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı’nı memleketi Yalova’da karşıladı. Bayram namazını kılmak için Elmalık Köyü Camii’ne giden İnce, namaz sonrası cami avlusunda sıraya girerek köylüleriyle tek tek bayramlaştı.

"BAYRAMLAR, SİYASETİN GÖLGESİNDE KALMAMALI"

Bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğuna vurgu yapan İnce, şunları söyledi:

61 yaşındayım, sadece askerlik yaptığım yıl bu geleneği bozmuştum. Kendimi bildim bileli bayram namazına babamın evinden gittim. Şimdi kendi evim olduğu için oradan gidiyorum ama bu alışkanlığımı hiç değiştirmedim, değiştirmeye de niyetim yok. Bayramlar, siyasetin gölgesinde kalmamalı, iftar sofraları nasıl iftira sofralarına dönüşmemeliyse bayramlar da barışma, kucaklaşma ve kardeşlik günleri olmalıdır. Bu vesileyle tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutluyor, herkese huzur, mutluluk ve refah diliyorum.