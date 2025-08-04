Muharrem İnce Yalova'da: Başka eve gitmedim, kendime ev açtım

Memleket Partisi’ni kapatıp yeniden CHP’ye dönen Muharrem İnce, memleketi Yalova’da partililerle bir araya geldi. CHP Yalova İl Teşkilatı’nda gerçekleşen buluşmada, İnce’ye eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Özcan Özel ile eski Memleket Partisi İl Başkanı Ertan Şener eşlik etti. CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, yeniden CHP’ye katılan İnce ve eski Memleket Partililere hoş geldin konuşması yaparak, İnce’ye çiçek takdim etti.

"BAŞKA EVE GİTMEDİM, KENDİME EV AÇTIM"

Konuşmasına duygusal anılarla başlayan İnce, 1979 ara seçimlerindeki mücadeleyi anlattı. “Samanlıkların duvarlarına ‘CHP, Karaoğlan Ecevit’ yazdık, o yazı yıllarca durdu” dedi.

Ayrılık sürecine değinen İnce, “42 yıl mücadele verdik, sonra ayrıldık. Evden çıktım ama başka eve gitmedim, kendime ev açtım. Sayın Genel Başkan Özgür Özel’in davetiyle CHP’ye Çankaya’dan üye oldum” ifadelerini kullandı.

"İŞİNİZE KARIŞMAM AMA FİKRİMİ SORARSANIZ SÖYLERİM"

Yalova’da beş dönem milletvekilliği yaptığını belirten İnce, cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini düzenlediğini, rekorunun halen geçilmediğini söyledi:

Burada bir ağabeyiniz olarak, işinize karışmam ama akıl sorarsanız fikrimi söylerim. Üye olmadığım Yalova’dan oy hakkım bile yok, ama yanlışları görürsem uyarırım.

İnce, Yalova’dan 3 milletvekili çıkarma hedefini de paylaştı. Programın sonunda parti binası önünde partililerle çay içen İnce’ye CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan da eşlik etti.