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Ankara kulisleri hareketli.

Son dönemde ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'baba ocağı' olarak nitelediği CHP'ye dönüşü gündemdeydi.

Daha önce CHP Milletvekili Ali Öztunç, kulisleri doğrulamıştı.

Son bilgi, CHP eski milletvekili ve partiye yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

"15 GÜN İÇİNDE CHP'YE DÖNECEK"

TGRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuya ilişkin bilgi veren Yarkadaş, İnce'nin 15 gün içinde CHP'ye yeniden üye olacağını duyurdu.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Muharrem İnce, 15 gün içinde CHP'ye dönecek. Kesin olarak söylüyorum; İnce, Çankaya üyesi olarak geri dönecek. Partiye dönerken herhangi bir talebi yok, talepte bulunmamış ve 'CHP’li olarak hayatıma devam etmek istiyorum' dedi.

Bu talebi de CHP yönetimi tarafından olumlu karşılanmış. Bir milletvekili ve bir belediye başkanı da bu konuda kolaylaştırıcı olmuş.

Muharrem İnce 15 gün içinde CHP'ye dönüyor."



