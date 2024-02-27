Murat Kurum'dan İmamoğlu'na konut çıkışı: 5 senede yaptığını biz bir kerede temelini attık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm açıklamalarıyla ilgili konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, "Onun 5 senede yaptığını biz sadece bir programda temelini attık." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'ne doğru yaklaşıyor.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar vaatlerini açıklamayı sürdürüyor.

Adaylarını belirleyen partiler, seçim kampanyalarını hızlandırmak için yoğun bir çaba içindeyken, seçmenler de beklentilerini ve önceliklerini dile getiriyor.

İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı olan Murat Kurum'un da dile getirdiği önemli projelerden biri, depremle mücadele etmek için 5 yıl içerisinde 650 bin konutu dönüştürme vaadiydi.

"Ekrem İmamoğlu '650 bin konut yapılmamalı' diyor "

Habertürk canlı yayınına katılan Kurum, CHP'li İBB yönetiminin kentsel dönüşüm gibi bir derdinin olmadığına vurgu yaptı.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un, "650 bin konut, İstanbul'da uçuk bir vaat mi?" sorusuna yanıt veren Kurum şu ifadeleri kullandı:

"O gün için bu işleri yapamazlar diyen anlayış, bugün de bizim 650 bin konut vaadiyle ilgili 'yapılamaz' diye bir söylem içerisinde. Hatta şunu söylüyorlar 'Yapılmamalı' diyorlar. Ekrem beyin böyle bir açıklaması var. Tamamen bilgisizce, siyasi kibri aklın önüne geçmiş. Bütün hocalarımız bir İstanbul depremi gerçeğinden bahsederken, mevcut İBB Başkanı şunu söylüyor 'Bu yapılmamalı'."

"İnsanlar deprem olmasını mı beklesin?"

Kurum açıklamalarının devamında şöyle dedi:

"Kendisine buradan soruyorum, yapılmazsa eğer, bu insanlar o riskli binalarda otursunlar, deprem olmasını mı beklesinler, ne yapacağız? Seyredelim mi yani? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi biz Yarısı Bizden Kampanyasını açıkladığımızda yine dediler ki 'seçim yatırımı'. Şimdi ne oldu? Kampanyanın sürecini sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı mı, imzaladı. 2 haftada 10 bin konutun temellerini attık."

"İmamoğlu'nun 5 senede yaptığını, biz bir programda temelini attık"

Daha önce temeli atılan konutları örnek gösteren Kurum şunları söyledi:

