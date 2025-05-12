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DHA

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu; Beştepe, Balgat ve küresel güçlerin, bölücü terör örgütünün sözde kongresinin sonuç bildirgesini "sabırsızlıkla" beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"BU AÇIKLAMA, İHANETTİR"

Bugün nihayet açıklanan bu bildirgeyi Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti asla kabul etmez. Bu tür bir açıklama, Türk devletinin terör örgütüyle eş değer hale gelmesi ve teröre teslim olması anlamına gelir. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgedeki korucularımızın mücadelesiyle büyük bir darbe alan terör örgütü, iktidarın siyasi hesapları ve küresel güçlerin talimatlarıyla, PKK’yı bir savaşın galibi ve barışın aktörü haline getirmeye çalışıyor.

"TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ GİBİ LAFLARA ALDANMAYIN"

Dervişoğlu, bildirgede PKK lideri Abdullah Öcalan için hukuki güvence talep edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) devreye girmesi isteniyor. İktidar, pazarlık yapmadığını iddia ediyorsa bu ne anlama gelir? Eğer pazarlık yapıldıysa, terör örgütünün elebaşına özgürlük verilip, siyaset yapmasına izin mi verilecek? TBMM’nin üstleneceği sorumluluk nedir? Yüce Meclis'i nasıl bir tuzağa çekmeyi planlıyorsunuz? Türk-Kürt kardeşliği gibi laflara aldanmayın. Kardeşliğe 40 yıl boyunca kurşun sıkan bir örgüt, bu kavramı kullanamaz. Çünkü o örgüt, kalleştir.

"SURİYE'NİN KUZEYİNİ DİKKATLE İZLEMELİYİZ"

Dervişoğlu, Türkiye'nin üniter yapısını hedef alanları uyararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemeli ve gerektiğinde müdahale etmeliyiz. Cumhuriyetin ve milli devlet yapısının önünde durmak isteyenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin toprak taleplerine ne olacağını tarihsel sicilimiz açıkça gösteriyor.

Son olarak, Dervişoğlu, bu hafta TBMM grup toplantısını büyük bir katılımla Çankaya’daki Lozan Parkı'nda yapacaklarını duyurdu.