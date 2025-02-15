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Niğde’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Niğde’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Niğde’de düzenlenen operasyonunda çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanımı ile satışında kullanılan malzemeler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkardıkları mahkemece tutuklandı.