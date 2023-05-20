Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bir insanın duruşu olur Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ya arkadaş sen nesin? Hacı Kemal misin, milliyetçi Kemal misin, Kürt Kemal misin, ne Kemal'sin? Bir insanın duruşu olur. Duruş karakterini gösterir, karakterin nedir?" ifadelerini kullandı.

AA

Türkiye, seçimin ikinci turana hazırlanıyor.

Bu süreçte siyaset arenasında bir kez daha hararetli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ilk turda büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak milliyetçilik maskesini de taktı.

Nurettin Nebati: Bir insanın duruşu olur

AK Parti Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Millet sevdasını, hizmet aşkını zırhtan elbise yapanları hiçbir kuvvet asla durduramaz. Vuslat yakındır. 14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak. Türkiye Yüzyılı'nı biz yazmaya devam edeceğiz. 21 yıldır nasıl yazdıysak inşallah önümüzdeki 5 yıl da yazmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Nebati, şunları dile getirdi:

Onlar farklı illerde, farklı söylemlerde bulunup istedikleri amaca ulaşamayınca aniden milliyetçi oluyorlar. Ya arkadaş sen nesin? Hacı Kemal misin, milliyetçi Kemal misin, Kürt Kemal misin, ne Kemal'sin? Bir insanın duruşu olur. Duruş karakterini gösterir, karakterin nedir? Senin gücünü gösterir. Peki kardeşim sen nasıl yaparsın? 14 Mayıs'tan önce başkasın, 14 Mayıs'tan sonra aniden milliyetçi kesildin. Borsalar düşer kalkar ama spekülasyon yapanları, yanlış iş yapanları zaten biz izliyoruz. Ne yaptı? Hemen oraya salladı. Baktı oradan bir şey çıkmıyor, ilk yaptığı şey, 14 Mayıs'tan sonra hangi elini nasıl vuracağını göstermek için koluna da iplik sararak masaya vurdu. Masaya neden vuruyorsun? Sen teröristin kafasına vurabiliyor musun, teröriste terörist diyebiliyor musun? Diyemez. Ne öğrettilerse o.

"Kimseyi ötekileştirmedik"

Nureddin Nebati, azimle hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

Onlar ötekileştirdiler, Kürtlere 'kart kurt' dediler. Biz, 'Kürtler bu ülkenin asli vatandaşıdır' dedik. Onlar dindar insanlara, 'Yallah Suudi Arabistan'a' dediler. Biz, 'Bu vatan hepimizin, size yallah Yunanistan'a demiyoruz' dedik. Biz dindarlara, başörtülülere hakaret edenlere karşı kimseyi ötekileştirmedik. Seccadenin ne olduğunu bilmeyenleri gene ötekileştirmedik. Biz hizmet erbabıyız, millet şuurunu içine sindirmiş gerçek bir vatanseveriz. Biz asla hiçbir şekilde kimseye yan gözle bakmadık. Alevi'ye neden Alevi'sin, Zaza'ya neden Zaza'sın diye sormadık. 'Çerkez'i, Yörük'ü, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı da 85 milyon insanın her biri birinci sınıf vatandaştır' dedik.

Kendilerinin Türkiye Ekonomi Modeli ile yola devam ederken muhalefetin IMF ile gizli toplantılar yaptığını anlatan Nebati, "Onlar faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Biz aynı şekilde bunları yaparken hiç kimseye boyun eğmedik, 'Ezanlar susmaz, bayraklar inmez' dedik. Biz ezanı duyduğumuzda 'aziz Allah' dedik. Onlar ezanı duyduğunda, 'Bunlar nece konuşuyorlar?' dediler" ifadelerini kullandı.

"Biz operasyonları yene yene geldik"

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden göreve seçeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti: