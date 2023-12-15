Ömer Çelik: İsrail'in terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacak

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin bir camiye girerek işgal etmesini hatırlatan Çelik, paylaşımında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni işaret etti.

"İsrail terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne konu olacak"

Çelik şöyle konuştu:

İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri, bir camiye girerek provokasyona imza attı.



İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti. Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir.



Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır.