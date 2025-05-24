Osman Gökçek: ABB'deki soygun çok açık ve net

İHA

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karton bardak ve çöp poşeti ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını tır ve koli hesabı yaparak savundu.

"MANSUR BEY, '108 TIRLIK MALZEME 5 TIRA SIĞDI' DİYORSA BU HIRSIZLIKTIR"

Basın toplantısında konuşan Gökçek, Mansur Yavaş’ın bu malzemelerin 5 tırla taşındığını belirttiğini ancak bunun fiziksel olarak mümkün olmadığını savundu. Yaptıkları incelemelerde, söz konusu 5 tırın ancak 3 bin adet malzeme alabileceğinin kanıtlandığını dile getiren Gökçek, şunları söyledi:

Mansur Bey, 140 milyon adet karton bardağın 5 tırla taşındığını söyledi. Oysa bu sayı 47 bin koliye denk geliyor. Görünen o ki, her tırın üstünde 4 kapak var ve her kapağın taşıma kapasitesi 150 koli. Bu da toplamda 600 koli ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 140 milyon bardak için sadece 5 tır kullandığını iddia etmesi imkânsızdır. Eğer 108 tırlık malzemeyi 5 tıra sığdırdıklarını söylüyorlarsa ortada büyük bir hırsızlık var demektir. 47 bin koli nerede, 3 bin koli nerede? Bunu açıklamaları mümkün değil.

"İRSALİYE RAPORLARI VE TIR PLAKALARI NEREDE"

Gökçek, tırların irsaliye raporları ve plakalarının gizemli olduğunu, ayrıca bu araçların hangi depolara, kimler tarafından teslim edildiğinin bilinmediğini vurguladı:

İrsaliye raporları nerede? Tır plakaları nerede? Bu araçlar hangi depolara ve nasıl teslim edildi? Tekrar söylüyorum, eğer bu tırlar yoksa bu ortada açık bir soygun demektir. Çünkü fiziki olarak bu malların 5 tırla taşınması mümkün değil. Kalan malzemeler nerede? Bunun açıklanması şart.

Gökçek, bu sürecin şüphelerle dolu olduğunu belirterek, konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.