Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Siyasette yumuşama dönemi derinleşirken, MHP'nin DEM Parti'ye 'el uzatmasının' ardından bir adım da CHP'den geldi.

Yerel seçim sürecinde DEM Parti ile iş birliği yapan CHP'de daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyarete gitti.

Özel ve beraberindeki heyet, Edirne F Tipi Cezaevi'ne geldi.

ÇAĞRI METNİ VERECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, saat 11.00‘de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyareti öncesinde cezaevi girişinde, Demirtaş'ın avukatı tarafından imzalı "Arafta Düet" kitabı ile bir çağrı metni takdim edilecek.

Metnin Demirtaş’ın Türkiye kamuoyuna yönelik çağrı metni olacağı belirtilirken, metnin basın aracılığıyla paylaşılacağı da bildirildi.