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DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, Davutoğlu’nun başbakanlık yaptığı döneme atıfta bulunarak, o dönem içinde yaşanan siyasi müdahalelere dikkat çekti. Özel, “Sayın Davutoğlu, görevdeyken parti içi bir darbe ile karşı karşıya kaldı. Siyasi Ahlak Yasası’nı savunduğunda, kimlerin karşısında durduğunu hepimiz gördük. Bugün halefine darbe yapan biri, dün de kendi halefine benzer bir müdahalede bulunmadı mı?” ifadelerini kullandı.

Özel, o döneme dair hafızasında kalan bir sözü de hatırlattı:

“Sayın Davutoğlu'nun 'Hırsızlık yapan kardeşim bile olsa kolunu keserim' dediği söz hâlâ kulaklarımızda. Peki Erdoğan'dan geriye ne kaldı?”

"CUNTACI SÖYLEMİ SUÇSA, İLK ADIM SAYIN BAHÇELİ'DEN GELİR"

Özgür Özel, kendisi hakkında “cuntacı” ifadesi nedeniyle açılan suç duyurusu ve tazminat davasına da değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu tanımı ilk kez kendisinin değil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kullandığını belirtti:

Sayın Bahçeli, 2012’de Erdoğan’a ‘cuntacı’, AK Parti yönetimine de ‘cunta yönetim’ demişti. Eğer bu sözler suç sayılıyorsa, tazminatı da Sayın Bahçeli ödemeli. Ben aradan çekilirim, kendileri halletsin.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu sıfatı neden kullandığını da şöyle açıkladı:

Seçimle gelen bir Cumhurbaşkanı, yerel seçim sonuçlarını tanımayıp belediyelere kayyum atıyorsa, bu bir darbe girişimidir. Esenyurt, Şişli ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hamleler; partimize yönelik kayyum girişimleri buna örnektir.

"CUNTA TANIMI, SADECE ÜNİFORMALI DARBECİLERE AİT DEĞİLDİR"

Sözlerinin devamında “cunta” kavramının yalnızca askeri müdahalelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

Darbeyi yapan asker ya da sivil olabilir; bu fark etmez. Darbe girişiminde bulunan herkes cuntadır, cuntacıdır. Bu nedenle açılan tazminat davası beni endişelendirmiyor. Eğer bu bir suçsa, önce Sayın Bahçeli’ye dönsünler.

Daha önce Hulusi Akar’a karşı açılan davada olduğu gibi bu süreçte de hukuki mücadeleye hazır olduğunu belirten Özel, son olarak şunları söyledi: