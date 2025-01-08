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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yönettiği belediyeleri ziyaretlerine devam ediyor.

Özel, bu kapsamda Konya'nın Cihanbeyli ilçesini ziyaret etti.

Burada belediye önüne toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, 31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'nin başarısının, "İktidar değişmez" algısını yıktığını söyledi.

Konuşmasının büyük bir bölümünü ekonomi konusuna ayıran Özel, asgari ücrete yapılan zammı yetersiz bulduğu eleştirilerini burada da devam ettirdi.

"ASGARİ ÜCRETİ ARABAŞI ÇORBASIYLA HESAPLAYALIM"

Konya'nın yöresel yemekleri üzerinden asgari ücret hesabı yapan Özel, şöyle konuştu:

"Malatya'da kayısı, Erzurum'da cağ kebabı, Manisa'da üzüm, Tekirdağ'da buğday, gittiğimiz her yerde, Antep'te fıstık fiyatı üzerinden hesap yaptım.

Peki Cihanbeyli'de ne üzerinden yapalım? Birazcık Tayyip Bey'i şaşırtalım. Arabaşı çorbasına bakalım. Hadi bakalım bakalım. Ne var çorbanın içinde? Un, tavuk, salça, tereyağı var...

Tayyip Bey, tavuk bir yılda yüzde 95 zamlanmış. Un yüzde 87 zamlanmış. Salça yüzde 207 zamlanmış. Tereyağı yüzde 103 zamlanmış. Geçen sene arabaşı yapmak için un, tavuk, salça, tereyağını koydun mu 238 TL tutuyormuş. Bu sene 506 TL olmuş.

"ALTIN HESABINI BEĞENMEDİN AL SANA ARABAŞI HESABI"

Tayyip Bey 17 bin TL verdiği asgari ücretle 71 sefer arabaşı kaynarmış. Bu sene verdiğin asgari ücretle 44 tane kaynıyor. Nerede 71, nerede 44? Tayyip Bey, altın hesabını beğenmedin, al sana arabaşı hesabı.

ETLİ EKMEK HESABI

Bir de ne var Konya'da? Etli ekmek var. Tayyip Bey, etli ekmeğin geçen yıl porsiyonu 120 TL'ymiş. Bu sene olmuş 220 TL. Doğru mu? Yüzde 84 zamlanmış.

Geçen sene bir emekli aldığı maaşla 83 porsiyon alırmış bu sene 66 porsiyon alabiliyor.

yani altın hesabı da kayısı da etli ekmek hesabı da şaşmıyor."

"SAYIN ÖZEL ALTIN HESABI YAPMAYI ÇOK SEVİYOR"

CHP belediyelerinin SGK borçlarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların ilk sırasında 10 milyar lira eski parayla 10 katrilyon lira ile ana muhalafetin 25 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Sayın Özel son günlerde çeyrek altın hesabını yapmayı çok seviyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya kaç çeyrek altın borcu var varsın bir zahmet bunu da kendisi çıkarsın. SGK'nın borçlarının yüzde 65'i bunlara ait." demişti.