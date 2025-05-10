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Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile CHP'nin başladığı mitingli eylemler de sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kapsamda Van mitingine katıldı.

SIRRI SÜREYYA'YI ANLATTI

Burada yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden DEM'li Sırrı Süreyya Önder'e de değinen Özel, Önder ile ilgili hatıralarını anlattı.

Özel, Önder hakkındaki konuşmasından sonra ise miting alanındakilerden alkış istedi.

"RUHUNA DEĞSİN DİYE ALKIŞLAYALIM"

Özel'in 'ruhuna değsin' diyerek Fatiha Suresi yerine alkış istemesi dikkat çekti.

Özel, "Sırrı Süreyya Önder'in ruhuna değsin diye bir yürekten şöyle kuvvetli bir alkışlayalım." ifadelerini kullandı.