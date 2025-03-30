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Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve aynı davadan tutuklu 30 kişiye bayram ziyaretindebulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından basın açıklamasında bulundu.

Açıklama öncesi basın mensupları, uzattıkları mikrofonları koyacakları bir platform olmadığından zorlandılar.

ÖZGÜR ÖZEL, BAŞÖRTÜLÜ PARTİLİYİ ÇAĞIRDI: "MİKROFONLARI SEN TUT"

Özgür Özel, duruma müdahal etti, ancak mikrofonları birkaç kişiye bölüştürmek yerine, tüm mikrofonları toplayıp, partisinin başörtülü üyesi CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a verdi:

Sevgi, şu mikrofonları sen tut, hem o rahat etsin, hem de sana yeni bir fonksiyon tanımlamış oluruz.

Özgür Özel'in bu tutumu, sosyal medyada tepkilere neden olurken, CHP zihniyetinin halen başörtülü kadınları benimseyemediği, bir kez daha görülmüş oldu.