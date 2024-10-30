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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması’na katıldı.

Burada konuşan Özel, gündemin önemli ana başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı ülkedeki barış havası kapsamında, tutumu dolayısiyle kendisine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

"BEN MECLİS'İ ADRES GÖSTERİYORUM"

Teşekkürün kıymetli olduğunu belirterek asla kabalık etmeyeceğini söyleyen Özel, son dönemde başlayan sürecin neresinde konumlandıklarını ve yanlış buldukları ayrıntıları tekrar sıraladı.

İnşa edilecek süreçte TBMM'nin merkez alınması gerektiğini söyleyen, şeffaflık ve demokratiklik vurgusu yapan Özel şöyle konuştu:

"Bazen derler ya 'beni bir kişi anladı o da yanlış anladı' diye. Teşekkür kıymetli ama bir kişinin meselesini o kişinin özgürlüğü ile ilişkilendirip sorunu kökünden çözeceğini düşünen önerme yanlıştır.

Ben Türkiye'de Kürtler 'sorunum var' diyorsa vardır noktasındayım. Hiçbir siyasi parti dışlanmadan konuşmalı. O sorun TBMM'de araştırılmalı. Ben Meclis'i adres gösteriyorum.

Ben silah bırakılacaksa kan akmayacaksa her aktörün kim konuşacaksa konuşsun, her aktörün katkısı alınsın noktasındayım.

"MECLİS'İN MERKEZDE OLDUĞU BİR SÜREÇTEN YANAYIZ"

Bir aktörü aktörleştirilip sorunu yok sayarsanız bana teşekkür etmeniz sadece ve sadece ya beni dinlemediğinizi ve anlamadığınızı ya da benim ortaya koyduğum net perspektif yerine Abdullah Öcalan ile sürdüreceğinizi gösteriyor.

Bu demokratik değil doğru da değil. Bir kez daha söylüyoruz Meclis'in merkezde olduğu şeffaf bir çözümden yanayız.

"HER TEŞEKKÜRÜN DEĞERİ VARDIR, KABALIK ETMEYECEĞİM"

Kabalık etmeyeceğim etmemek gerekir her teşekkürün değeri vardır ama bu teşekkür yanlış zeminde yapılan bir teşekkür.

Bana teşekkür edecekseniz 'Özgür Bey teşekkür ederiz dediğiniz doğru biz bu işi meclise alalım milleti dinleyelim her aktörün sözünün kıymetini değerlendirelim bu işi çözelim."

"ÖZEL'E BURADAN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan, grup konuşmasında "Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa açık yüreklilikle desteklediği için Özel'e buradan teşekkür ediyorum. CHP'nin Özel'in başkanlığında kardeşliğin safında yer alacağına inanmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.