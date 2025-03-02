Özgür Özel'den Edip Akbayram mesajı

Usta sanatçı Edip Akbayram, sevenlerini yasa boğdu..

75 yaşındaki sanatçı, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 52 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Vefatının ardından art arda taziye mesajları gelmeye başladı.

Bunlardan biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel idi.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.



Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek.