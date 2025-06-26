Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'görüşelim' telefonu

Belediyelerinde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının patlak verdiği, kurultayı şaibelerle anılan ve davalık olan CHP'de Kemal Kılıçdaoğlu rüzgarı yeniden esmeye başladı.

Bazı partililerin, Kılıçdaroğlu'nu geri getirmek için ciddi çalışma içinde olduğu iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'butlan' çıkışına Özgür Özel'in yanıtı halen tartışılırken, siyaset gündemini ısıtacak bir gelişme daha yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "GÖRÜŞELİM"

TV100'de yayınlanan Eşit Ağırlık'ın sunucusu Erdoğan Aktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi.

Aktaş, kendisine gelen kulis bilgisine göre, Özgür Özel'in öğle saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kendisini ziyaret etmek istediğini belirtti.