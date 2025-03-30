Özgür Özel'den Marmara Cezaevi'ne bayram ziyareti

İHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer 30 tutuklu ile Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayramlaşmak üzere ziyarette bulundu. Ziyaret öncesinde basın mensuplarıyla bayramlaşan Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel, öğrencilerle görüşeceğini belirterek, şunları söyledi:

Öğrenci ziyaretlerinin ardından Ekrem Başkan, belediye başkanlarımız, Gezi Davası’ndan tutuklu olan arkadaşlarımız ve son dönemde tutuklanan bürokratlarla bayramlaşacağım. Bayramlaşacağım liste yaklaşık 30 kişi. Biz CHP olarak, bu bayramda Ankara’daki bayramlaşma geleneğinden çekildik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişin kırgınlıklarını bir kenara bırakıp, 1. parti olmanın sorumluluğu ile yıllardır diğer tüm partilerle bayramlaşan tek partiydik. Ancak bu bayram, bayram olmaktan çıktı. Bir tarafta bayramlaşma, diğer tarafta yaşananlar. Gençlerin evlerinden bayram sofrası eksik, annelerinin gözyaşı dinmedi. O yüzden biz bu bayramda bayramlaşmalardan çekildik.

"GENÇLERE YAPILAN HAKARETLERİ UNUTMAYACAĞIM"

Gösterilere katılarak tutuklananlarla ilgili de konuşan Özel,

Bütün kamu görevlilerine, emniyet müdürlerine ve onlara emir verenlere hatırlatıyorum: Ters kelepçe kötü muameledir. 18 yaşındaki bir çocuğa ters kelepçe takmak ne demek? Doktora götürürken ters kelepçe yapmak ne demek? Bunlar utanç verici. Devlet kayıtlarında her şey kaydedilir. Bu gençlere yapılan hakaretleri, saatlerce aç bırakılmalarını, kötü muameleleri unutmayacağım. 18 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takan, ona cinsiyetçi hakaret eden ve onu itenlere bunun hesabını soracağım.

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMU

Özel, tutuklu olduğu süre zarfında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Mahir Bey’in sağlık durumu şu an stabil. Hem hukuki hem sağlık yönünden süreci yakından takip ediyoruz. Ailesinin endişelenecek bir durumu yok. Ancak cezaevine sevk edilmesi yeni sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden gerekli başvuruları yapıyoruz. Doğru olan, tüm arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasıdır" dedi.