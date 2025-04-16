Özgür Özel'den sonra İngilizlere Türkiye'yi şikayet sırası Ekrem İmamoğlu'nda

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklamanın ardından CHP ayağa kalkarken Genel Başkan Özgür Özel, bir yandan halkı sokağa döktü bir yandan da Batı medyasına verdiği röportajlarla Türkiye'yi şikayete başladı.

ABD VE İNGİLİZ MEDYASINA TÜRKİYE

İngiliz BBC'ye Türkiye'yi şikayet eden Özel, İngiliz yöneticilere de ses çıkartmadıkları için sitemde bulundu. Bu sırada İmamoğlu da ABD merkezli New York Times'a yazdı.

Son olarak İmamoğlu, cezaevinden New York Times'tan sonra Financial Times'a da yazı yazdı.

"EVİMİ BASTILAR"

'Türkiye'nin demokratik geleceği neden dünya için önemlidir' başlıklı yazısında “Silivri Cezaevi’nden yazıyorum. Siyasi bir tutukluyum." diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: