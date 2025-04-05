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Özgür Özel'e bir kurultay rakibi daha: Berhan Şimşek aday oldu

Özgür Özel'e bir kurultay rakibi daha: Berhan Şimşek aday oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP milletvekillerinden Berhan Şimşek, yarın yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.