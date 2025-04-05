Özgür Özel'e bir kurultay rakibi daha: Berhan Şimşek aday oldu

CHP'de yine kurultay gündemi var...
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile 'şaibeli kurultay' ve 'şaibeli İstanbul Kongresi' soruşturmaları CHP'de dengeleri sarstı.
Partiye kayyum atanacağı kulisleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum riskini ortadan kaldırmak amacıyla olağanüstü kurultay kararı aldı.
CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA HAZIRLANIYOR
Bu kapsamda bugüne kadar 38'i olağan 58 kurultay yapan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak.
Eski Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı tartışması sürerken Özel'in rakipleri tek tek belli oluyor.
Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını açıkladıktan hemen sonra Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylığını açıklamıştı.
BERHAN ŞİMŞEK KURULTAYDA ADAY OLDU
Bir aday da bugün belli oldu.
KRT'nin haberine göre Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek adaylığını açıkladı.
Şimşek böylelikle yarın Özgür Özel'in karşısına çıkacak ikinci aday oldu.
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