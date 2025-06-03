Özgür Özel’in akaryakıt istasyonu iddialarına yalanlama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında dile getirdiği akaryakıt istasyonlarına ilişkin iddialara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yazılı yanıt geldi.

Bakanlık, söz konusu iddiaları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla net bir dille yalanladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GEÇMİŞTE DE VAR OLAN YETKİLER KANUN HALİNE GETİRİLDİ"

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir. Ancak Anayasa Mahkemesi bu yetki ile birlikte Bakanlığımızı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir.

"BURADA YENİ BİR DÜZENLEME YOKTUR"