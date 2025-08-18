Özlem Çerçioğlu'ndan Özel'e gönderme: İmar rantına geçit yok!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna açıklamıştı.

Parti içinde yaşanan sıkıntılara defalarca çözüm aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Çerçioğlu, “dürüstlükten ve kamu ahlakından taviz vermeme” anlayışıyla bu kararı aldığını vurgulamıştı.

Çerçioğlu, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu katılım töreninde AK Parti’ye geçti.

Bu gelişmenin ardından CHP yönetimi, Aydın’da miting yapma kararı aldı.

CHP’NİN AYDIN MİTİNGİNDE TAŞIMALI KATILIM

Aydın’da düzenlenen CHP mitinginde alandaki kalabalığın büyük kısmının farklı bölgelerden otobüslerle getirilen katılımcılardan oluştuğu görüldü.

ÇERÇİOĞLU’NDAN MİTİNG ALANINA DİKKAT ÇEKEN PANKART: İMAR RANTINA GEÇİT YOK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı miting alanına, “İmar rantına geçit yok” ifadesinin yer aldığı bir pankart astırdı.

Çerçioğlu, CHP’den istifa etmesinin ardındaki itici neden olarak, Kuşadası’nda yaşanan imar planı değişikliklerinde rant ve imar mafyası baskılarını göstermişti.

"Mafya… Rant. İmar mafyası… İmar rantı… Söylemezsem içimde kalır." diyen Çerçioğlu, Kuşadası’nda planlanan uygulamalı imar planı revizyonunu belgeleriyle ve rakamlarla Özel'e anlattığını söylemiş, ancak hiç bir geri dönüş almadığını dile getirmişti.