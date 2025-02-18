Pakistan'da açılan kavşağa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı verildi

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, adının verildiği yeni bir kavşağın açılışına tanıklık etmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Erdoğan'a, İslamabad'da ona ait isminin verildiği kavşağın tabelasını takdim etmişti.

AÇILAN KAVŞAĞA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADI VERİLDİ

Bugün ise Başbakan Şerif, kavşağın resmi açılış törenine katılarak projeyi kısa sürede tamamlayan tüm yetkililere teşekkür etti ve maliyetin beklenenden daha düşük olmasını takdirle karşıladı.

Pakistan hükümeti, İslamabad'daki en yoğun otoyol kesimlerinden biri olan F-8 ve F-9 kavşaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adıyla yeniden adlandırarak bu anlamlı jesti gerçekleştirdi.