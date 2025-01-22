Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Pakistan'da Bol Haber Kanalı'nda canlı yayınlanan bir tartışma programı, beklenmedik bir şekilde kavgaya sahne oldu. Fizza Ali'nin moderatörlüğünü yaptığı programda, Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Naeem Haider Panjutha ve Pakistan Müslüman Birliği - Navaz'dan (PML-N) Ikhtiar Wali Khan arasında başlayan sözlü atışma kontrolden çıktı.

TARTIŞMA ŞİDDETLENDİ, FİZİKSEL MÜDAHALEYE DÖNÜŞTÜ

Eski Başbakan Imran Khan hakkında yapılan yorumlarla alevlenen tartışma, kısa sürede sert hakaretlere dönüştü. Gerginlik doruğa ulaştığında Ikhtiar Wali Khan, Panjutha'nın boğazına sarıldı. Panjutha'nın da karşılık vermesiyle stüdyo adeta savaş alanına döndü.

KANAL ÇALIŞANLARI DEVREYE GİRDİ

Olayın daha da büyümesini önlemek için kanal çalışanları hızla müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Programın bu noktada kesintiye uğrayıp uğramadığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, izleyiciler bu gerilim dolu anlara canlı yayında tanıklık etti.

Bu beklenmedik olay, Pakistan siyasetindeki kutuplaşmanın medya platformlarına kadar yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.