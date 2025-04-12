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Haber Merkezi

DEM Parti İmralı Heyeti, uzun bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dikkat çekici bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 13 yıl sonra gerçekleşen bu kritik buluşma, siyasi kulislerde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı. DEM Parti heyetinde ise Eş Genel Başkan Pervin Buldan ile deneyimli siyasetçi Sırrı Süreyya Önder yer aldı.

BEŞTEPE'DE OLUMLU GÖRÜŞME

Beştepe’deki zirvede, "barış süreci" ve "demokratik toplumun inşası" başlıklarının ön plana çıktığı öğrenildi. Tarafların, sürecin yeniden yapılandırılması ve diyalog zeminlerinin güçlendirilmesine yönelik karşılıklı mesajlar verdiği ifade edildi. Nisan ayı sonuna kadar bazı somut adımların atılabileceği belirtilirken, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği ve temasların süreceği vurgulandı.

"UMUT HAKKI DAHİL, SÜRECİN İLERLEMESİ İÇİN YASAL ADIMLAR GEREK"

Görüşmenin ardından Avrupa merkezli Medya Haber TV’ye konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmenin barış ve çözüm arayışlarına ivme kazandıracağını belirten Buldan, önümüzdeki süreçte hem siyasi partilerle hem de ilgili devlet kurumlarıyla temasların sürdürüleceğini kaydetti.

10 Nisan’da yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere İmralı’ya ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayan Buldan, sürecin yasal zeminini güçlendirmek adına Adalet Bakanlığı’ndan randevu talep edeceklerini de duyurdu.

“Demokratik ve barışçıl bir çözüm için gerekli yasal adımların atılması konusunda kararlıyız. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapmayı planlıyoruz. Diyalog kanallarının açık tutulması, toplumsal barışın anahtarıdır” ifadelerini kullandı:

Umut hakkı başta olmak üzere, sürecin ilerlemesi için yasal adımlara ihtiyaç var. Bu konularda yakın zamanda adımların atılacağını düşünüyorum. Parlamento sorumluluk üstlenmeden sürecin ilerlemesi sıkıntılı olacaktır. Önümüzdeki hafta yasal adımlarla ilgili Adalet Bakanı ile görüşeceğiz.

Buldan ayrıca, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına parlamentonun daha etkin bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde siyasi temaslarını sürdüreceklerini ifade etti.



