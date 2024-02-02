Rize'de İYİ Parti'den 200 kişi istifa etti Eski İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından kendisi ile birlikte 200 partilinin istifa ettiğini açıkladı.

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AA & Ensonhaber

İYİ Partinin eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

Cengiz Topel Yıldırım'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan İYİ Parti'nin sosyal medya hesaplarından "Neredeyse 30 yıldır Ankaramızda hüküm süren vizyonsuzluk ve vasatlık" paylaşımını alıntılayan eski İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, bu paylaşımdan rahatsız olduğunu ifade edip partisini eleştirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İYİ Parti Rize İl Başkanlığı, eski İl Başkanları Öyanık’ın ihracını isteyerek disipline sevk etti. Bu duruma tepki gösteren partililer ise Özyanık’ın yaptığı basın açıklaması ile partisinden istifa etti.

"Akşener 'vicdanınızla hareket edin' dedi, ihraç edildim"

Özyanık, Genel Başkan Meral Akşener'in "Benimle vicdanınız arasında kalırsanız vicdanınızla hareket edin" sözünden yola çıkarak paylaşım yaptığını ve sonucunda kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini ifade etti.

200 kişi daha İYİ Parti'den istifa etti

Özyanık, kendisi ile birlikte 200 kişinin daha İYİ Parti’den istifa ettiğini belirterek şunları söyledi: