Serhat Türkel’den AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt

Samsun Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, son günlerde medyada yer alan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Türkel, “Zaman zaman çeşitli medya ve basın organlarında çıkan şahsımın AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP'YE BAĞLILIĞINI VURGULADI

Türkel, siyasi geçmişine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlılığına değinerek, “2007 yılında gençlik kollarında attığım ilk adımdan bugüne kadar, partimin her kademesinde onurla görev yaptım. Bugün ise hemşehrilerimin güveniyle, tüm yaşamımın geçtiği ilçede 31 Mart yerel seçimlerinde 22 bin farkla belediye başkanı seçilme onurunu yaşadım. Serhat Türkel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin öz evladıdır, partimiz bizim baba ocağımızdır” dedi.

"İDDİALAR BİRLİNLÇİ OLARAK ORTAYA ATILIYOR"

Başkan Türkel, iddiaların bilinçli olarak ortaya atıldığını ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu belirtti:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğiyle, haksız ve hukuksuz şekilde zindanlarda tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kararlı mücadelesiyle omuz omuza, ülkemizi aydınlığa çıkarana dek yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Türkel, medyanın partiyi yıpratma girişimlerine karşı duracaklarını vurgulayarak, Pir Sultan Abdal’ın sözlerini hatırlattı: “‘Dönen dönsün, ben dönmezsem yolumdan.’”