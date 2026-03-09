Silivri’de İmamoğlu’nun cezaevi hücresinin örneği sergileniyor

CHP'deki 'heykel' alışkanlığına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasının Silivri’de görülen duruşması sırasında, CHP tarafından kurulan Silivri Dayanışma Merkezi’nde Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ndeki hücresinin birebir örneği sergilenmeye başlandı.

HÜCRE ÖRNEĞİ ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Dayanışma Merkezi’ni ziyaret eden vatandaşlar, cezaevindeki yaşam koşullarını göstermek amacıyla hazırlanan hücreyi yakından inceleme fırsatı buluyor. Sergilenen alanda, İmamoğlu’nun kaldığı hücreye benzer şekilde düzenlenen yaşam alanı yer alıyor.

HÜCREDE ATATÜRK POSTERİ VE TEMEL EŞYALAR YER ALIYOR

Hücre düzenlemesinde Mustafa Kemal Atatürk posteri, küçük bir televizyon, masa ve sandalye ile bir yatak bulunuyor. Ziyaretçiler, oluşturulan hücredeki eşyaları inceleyerek fotoğraf da çekebiliyor.

DAYANIŞMA MERKEZİ, DURUŞMA SÜRECİNDE KURULDU

CHP örgütü tarafından Silivri’de kurulan Dayanışma Merkezi, İBB’deki yolsuzluk davasının görüldüğü süreçte ziyaretçilere açık tutuluyor. Merkezde çeşitli bilgilendirme alanlarının yanı sıra İmamoğlu’nun hücresinin örneği de sergileniyor.