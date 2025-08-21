Sinan Burhan tv100'e konuştu: İmamoğlu'nun adayı Selin Sayek Böke

Siyaset kulislerinde özellikle muhalefetin erken seçim ve aday tartışmaları devam ediyor.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, eğer seçimlerde aday olamazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı çıkacak alternatif bir ismi destekleyebileceğinin sinyalini vermişti.

Öte yandan Özgür Özel, İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda kendi aday olmayacağını açıklamıştı.

“CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu tartışılırken, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.

Sinan Burhan’ın açıklamaları şöyle:

"MANSUR BEY ADAY OLAMAZ"

Mansur Bey aday olmak istiyor. Geçmişte de Özel tarafından ilan edilmiş iki forvetten birisi. Mansur Bey anketlerde öne çıktığını iddia ediyor. Peki CHP’nin adayı olabilir mi? Benim kanaatime göre olamaz. Partide özellikle Özgür Bey’e yakın bazı isimler diyorlar ki, Özgür Bey’in liderliği pekişti. Özgür Bey’in aday olması lazım. Genel başkanlığını ispat etti. Hakiki bir CHP’li olarak aday olması lazım. Mansur Bey’i CHP’li olarak kabul etmiyorlar.Mansur Bey’de kendisini CHP’li olarak kabul etmiyor. 2014 seçimlerinde aday olduğunda seçimi kaybetmişti ve ardından CHP’den istifa etmişti.CHP’liler Yavaş’ın kendilerine sahip çıkmadığını söylüyor.